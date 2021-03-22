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  22 марта 2021
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В Казахстане коронавирусной пневмонией заболел 21 человек за сутки

CentralAsia (KZ) -  Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 22 марта.

Так, за сутки в стране зафиксирован 21 случай заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 1 летальный исход и 192 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 50 121, летальных случаев - 662, выздоровевших - 46 373.

Коронавирус в Казахстане
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