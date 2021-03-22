В Узбекистане партии начали подготовку к президентским выборам

CentralAsia (UZ) - Подготовку к президентским выборам начала народно-демократическая партия Узбекистана (НДП Узбекистана), 21 марта сообщает пресс-служба партии.



«Соответствующее решение приняла коллегия исполкома Центрального совета НДП — подготовка к выборам началась. Создана рабочая группа для разработки предвыборной программы кандидата, выдвинутого НДП для участия в выборах президента Узбекистана», — сообщает пресс-служба.

Программа мероприятий партии состоит из 44 пунктов, и она уже утверждена. Представители НДП планируют проводить открытые диалоги и дискуссии с учеными и членами партий, широкой общественности, обсуждать и изучать новые подходы, а также предложенные решения по волнующим граждан вопросам.

Как сообщалось ранее, выборы президента в Узбекистане перенесены с декабря на октябрь 2021 года. Соответствующие поправки в законодательство подписал глава государства Шавкат Мирзиёев в феврале. Ожидается, что выборы состоятся 24 октября.