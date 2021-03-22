В Узбекистане приготовили сумаляк весом более 6 тонн (видео)

CentralAsia (UZ) - В Намангане в городком парке к Наврузу приготовили мега-сумаляк общим весом 6 тонн 200 кг, сообщили местные СМИ.



Праздничное блюдо, приготовленное 20 поварами, раздали всем гостям, а также детским домам.

В программе дня были предусмотрены театрализованные представления, выступления фольклорных ансамблей, различных творческих коллективов, канатоходцев.

В честь праздника для десяти детей из малообеспеченных семей был проведен обряд «хатна туй». Кроме того, детям переданы велосипеды и подарки от организаторов праздника.

Сумаляк — праздничное блюдо иранских и тюркских народов. В основном распространён среди персов, пуштунов, таджиков, туркменов, узбеков, кыргызов и азербайджанцев. Готовится из пророщённых зёрен пшеницы.