В Узбекистане приготовили сумаляк весом более 6 тонн (видео)
- Узбекистан, общество
- 9:41, 22 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - В Намангане в городком парке к Наврузу приготовили мега-сумаляк общим весом 6 тонн 200 кг, сообщили местные СМИ.
Праздничное блюдо, приготовленное 20 поварами, раздали всем гостям, а также детским домам.
В программе дня были предусмотрены театрализованные представления, выступления фольклорных ансамблей, различных творческих коллективов, канатоходцев.
В честь праздника для десяти детей из малообеспеченных семей был проведен обряд «хатна туй». Кроме того, детям переданы велосипеды и подарки от организаторов праздника.
Сумаляк — праздничное блюдо иранских и тюркских народов. В основном распространён среди персов, пуштунов, таджиков, туркменов, узбеков, кыргызов и азербайджанцев. Готовится из пророщённых зёрен пшеницы.