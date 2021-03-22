Число заразившихся COVID-19 в Монголии превысило 5 тысяч

CentralAsia (MNG) - По состоянию на 22 марта в Монголии зафиксировано 5186 случаев коронавируса с начала пандемии, из них за последние сутки — 210.

Замдиректор НИЦИЗ Э.Тэмуулэн уточнил, что из 210 новых случаев один завозной был диагностирован у гражданина, прибывшего из Будапешта; остальные случаи — локальные.

Общее количество выздоровевших достигло 3606 человек (+129), показатель выздоровления составил 71%.

На сегодняшний день лечение проходят 1407 пациентов, из них три пациента находятся в критическом состоянии, у 15 — состояние тяжелое, а у оставшихся пациентов болезнь протекает в легкой форме.

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