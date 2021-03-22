[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Индии опасаются резкого всплеска коронавируса из-за праздника Кумбха мела
// Reuters

CentralAsia (CA) -  Министерство здравоохранения Индии предупредило, что огромное сборище участников индуистского фестиваля может вызвать резкий рост числа инфицированных коронавирусом.

Как сообщает ВВС, организаторы праздника в Харидваре ожидают в этом году более 150 миллионов посетителей — это чуть больше, чем население России.

Кумбха мела или праздник кувшина — крупнейший индуистский праздник, связанный с обрядом массового паломничества к святыням и омовения в реке. Индуисты верят, что омовение на Кумбха мела очистит их от грехов и избавит от круговорота жизни и смерти.

Часто пишут, что фестиваль проходит раз в 12 лет, и это может ввести в заблуждение, например, многие помнят грандиозный фестиваль Кумбха мела в Праяградже (Аллахабаде) в 2013 году, куда приехали больше 120 млн паломников, а с тех пор прошло только восемь лет.

Дело в том, что у этого праздника много разновидностей, и отмечается он в разные годы в разных местах — четырех священных городах Праяградже (Аллахабаде), Харидваре, Насике и Удджайне. К тому же в других частях Индии существуют подобные, хотя и меньшие по размеру общинные паломничества и фестивали купания. То есть фактически праздник кувшина в Индии проходит едва ли не каждый год и собирает миллионы людей.

По количеству зараженных коронавирусом Индия находится на третьем месте после США и Бразилии. С начала пандемии в Индии COVID-19 выявили у более 11,5 млн человек, из них скончались 159,7 тыс. человек.

print
  • Премьер-министр Пакистана привился китайской вакциной и заболел коронавирусом
  • На утро 22 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 1208 человек
  • Министр образования Монголии посетил Научно-исследовательский институт животноводства


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com