В Индии опасаются резкого всплеска коронавируса из-за праздника Кумбха мела

// Reuters

CentralAsia (CA) - Министерство здравоохранения Индии предупредило, что огромное сборище участников индуистского фестиваля может вызвать резкий рост числа инфицированных коронавирусом.



Как сообщает ВВС, организаторы праздника в Харидваре ожидают в этом году более 150 миллионов посетителей — это чуть больше, чем население России.



Кумбха мела или праздник кувшина — крупнейший индуистский праздник, связанный с обрядом массового паломничества к святыням и омовения в реке. Индуисты верят, что омовение на Кумбха мела очистит их от грехов и избавит от круговорота жизни и смерти.



Часто пишут, что фестиваль проходит раз в 12 лет, и это может ввести в заблуждение, например, многие помнят грандиозный фестиваль Кумбха мела в Праяградже (Аллахабаде) в 2013 году, куда приехали больше 120 млн паломников, а с тех пор прошло только восемь лет.



Дело в том, что у этого праздника много разновидностей, и отмечается он в разные годы в разных местах — четырех священных городах Праяградже (Аллахабаде), Харидваре, Насике и Удджайне. К тому же в других частях Индии существуют подобные, хотя и меньшие по размеру общинные паломничества и фестивали купания. То есть фактически праздник кувшина в Индии проходит едва ли не каждый год и собирает миллионы людей.



По количеству зараженных коронавирусом Индия находится на третьем месте после США и Бразилии. С начала пандемии в Индии COVID-19 выявили у более 11,5 млн человек, из них скончались 159,7 тыс. человек.

