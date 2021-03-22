Туркменские студенты приняли участие в фестивале «Навруз» в Минске

CentralAsia (TM) - Праздничный фестиваль “Навруз” прошел в Белорусском государственном университете. Его участниками стали около 300 студентов вузов в Минске из восьми стран: Беларуси, Азербайджана, Ирана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Турции и Узбекистана. Также гостями торжества стали ответственные работники посольств и руководства БГУ.

Праздничную программу открыла выставка национальных культур, где всем желающим были предложены традиционные угощения.

В исполнении вокалистов прозвучали народные и современные песни на разных языках. Гостям представили традиционные узбекские, туркменские танцы, кавказскую лезгинку.

Фестиваль “Навруз” в БГУ организуется с 2015 года. В 2017 году он был награжден дипломом первой степени конкурса межвузовских инновационных проектов.