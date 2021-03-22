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  22 марта 2021
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Личный врач президента Турции на борту самолета спас младенца, летевшего в Бишкек

CentralAsia (CA) -  Во время рейса Стамбул — Бишкек 19 марта личный врач президента Турции Реджеп Шекер оказал медицинскую помощь младенцу.

Как пишет турецкая газета Imaret, у ребенка случился сердечный приступ.

Через 30 минут после вылета пассажирского самолета из аэропорта в Стамбуле одному из младенцев-близнецов стало плохо. Мать ребенка позвала на помощь бортпроводниц, которые обратились к Реджепу Шекеру. Он летел этим же рейсом, пишет издание.

«В самолете одной из пассажирок стало плохо. Когда я оказывал ей помощь, подошла стюардесса и попросила помочь младенцу на борту. У ребенка не было пульса, он весь посинел и у него остановилось сердце. Я сделал массаж сердца, искусственное дыхание, и ему полегчало. Я не знаю, что произошло с ребенком, поскольку мать близнецов не говорила на турецком или английском», - пояснил сам Реджеп Шекер.

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