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  22 марта 2021
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Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Китай

CentralAsia (CA) -  Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня прибыл с рабочим визитом в китайский город Гуйлинь.

Как сообщает ТАСС, завтра запланированы его переговоры с главой МИД Китая Ван И.

Ожидается, что министры обсудят стратегическое взаимодействие двух стран и организацию контактов на высшем и высоком уровнях.

В российском МИД в преддверии визита Лаврова сообщили, что помимо обсуждения двусторонних вопросов, министры рассмотрят ряд аспектов координации действий двух стран в условиях пандемии, пути преодоления трудностей, вызванных ограничениями, введенными для борьбы с распространением инфекции.

Из Китая Лавров отправится на переговоры в Южную Корею.

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