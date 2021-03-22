Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Китай

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня прибыл с рабочим визитом в китайский город Гуйлинь.



Как сообщает ТАСС, завтра запланированы его переговоры с главой МИД Китая Ван И.



Ожидается, что министры обсудят стратегическое взаимодействие двух стран и организацию контактов на высшем и высоком уровнях.



В российском МИД в преддверии визита Лаврова сообщили, что помимо обсуждения двусторонних вопросов, министры рассмотрят ряд аспектов координации действий двух стран в условиях пандемии, пути преодоления трудностей, вызванных ограничениями, введенными для борьбы с распространением инфекции.



Из Китая Лавров отправится на переговоры в Южную Корею.

