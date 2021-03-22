В Майами-Бич объявили чрезвычайное положение из-за наплыва туристов

CentralAsia (CA) - Власти американского курортного города Майами-Бич в штате Флорида объявили режим чрезвычайного положения из-за большого наплыва туристов, которые решили провести отпуск на берегу океана в разгар пандемии коронавируса. Об этом говорится в сюжете телеканала Euronews.



Такое решение было принято после того, как в пятницу вечеринка на пляже закончилась столкновениями отдыхающих с полицией. За несоблюдение карантинных мер было задержано более 120 человек.



Для борьбы с нарушителями правил социального дистанцирования в городе усилены наряды полиции.



Теперь с 8 вечера и до 6 утра в городе действует комендантский час — закрыты рестораны, посещать пляжи и любые массовые мероприятия запрещено.

