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  22 марта 2021
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В Узбекистане предложили не брать автосборы за электромобили

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане электромобили предлагается освободить от уплаты от автотранспортных сборов. Об этом сообщили в Министерстве финансов Узбекистана.

Освобождение от уплаты автотранспортных сборов для владельцев электромобилей предусматривает законопроект министерства финансов Узбекистана о поправках в налоговый кодекс республики, опубликованный 17 марта на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов Узбекистана.

Владельцы автомобилей во время регистрации их в органах МВД Узбекистана при их приобретении или временном ввозе на территорию республики платят специальный сбор. Ставка сбора различная, для новых, не бывших в эксплуатации автомобилей зарубежного производства она составляет 3% от стоимости приобретения.

Статья республиканского 459 Налогового кодекса Узбекистана освобождает от уплаты автотранспортного сбора детские дома, инвалидов и еще ряд категорий. В министерстве финансов предложили добавить в число не платящих сбор также и тех, кто приобретает или временно ввозит электромобили.

Ранее, в конце декабря 2020 года, правительство Узбекистана выпустило постановление о расширении производства и ввоза электромобилей и создании для них надлежащей инфраструктуры, которое также предусматривало отмену автосбора при покупке электромобилей или временном их ввозе на территорию республики.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане планируют перевод автомобильного холдинга «Узавтосаноат» на производство исключительно электромобилей.

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