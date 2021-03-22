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  22 марта 2021
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В Самарканде старшеклассник погиб, зацепившись рюкзаком за движущийся поезд

CentralAsia (UZ) -  В Самарканде ученик 11-го класса, стоявший рядом с железной дорогой, случайно зацепился рюкзаком за движущийся поезд. От полученных травм подросток скончался, сообщила пресс-служба УВД Самаркандской области.

По данным ведомства, утром 18 марта грузовой поезд зацепил и протащил ученика 11-го класса.

Мальчик пропустил проезжающий грузовой поезд и остановился рядом с железной дорогой, дожидаясь одноклассников. Случайно грузовой поезд зацепил его за рюкзак и потащил за собой.

Юноша получил травму головы и был госпитализирован в центральную районную больницу, где он позднее скончался в тот же день.

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку.

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