В Самарканде старшеклассник погиб, зацепившись рюкзаком за движущийся поезд
- Узбекистан, происшествия
- 10:59, 22 марта 2021
- Просмотров: 163
- Обновлено: 11:06, 22 марта 2021
CentralAsia (UZ) - В Самарканде ученик 11-го класса, стоявший рядом с железной дорогой, случайно зацепился рюкзаком за движущийся поезд. От полученных травм подросток скончался, сообщила пресс-служба УВД Самаркандской области.
По данным ведомства, утром 18 марта грузовой поезд зацепил и протащил ученика 11-го класса.
Мальчик пропустил проезжающий грузовой поезд и остановился рядом с железной дорогой, дожидаясь одноклассников. Случайно грузовой поезд зацепил его за рюкзак и потащил за собой.
Юноша получил травму головы и был госпитализирован в центральную районную больницу, где он позднее скончался в тот же день.
Правоохранительные органы проводят доследственную проверку.