[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Путин и Шойгу провели выходные в сибирской тайге. Видео, фото

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели выходные в сибирской тайге. Кадры с отдыха опубликовал в Твиттер кремлевский пул агентства РИА Новости.

О том, что Путин на выходные отправится в тайгу, стало известно 19 марта. Тогда же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что компанию главе государства составит Шойгу.

Сам президент сообщил о своей поездке после после митинга в Лужниках в честь годовщины присоединения Крыма к России.


print
  • В Монголии выявлено 170 новых случаев COVID-19
  • В Ташкенте строят международный отель Hampton by Hilton
  • В Монголии от COVID привиты более 200 тыс.человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com