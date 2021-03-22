Путин и Шойгу провели выходные в сибирской тайге. Видео, фото

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели выходные в сибирской тайге. Кадры с отдыха опубликовал в Твиттер кремлевский пул агентства РИА Новости.



О том, что Путин на выходные отправится в тайгу, стало известно 19 марта. Тогда же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что компанию главе государства составит Шойгу.



Сам президент сообщил о своей поездке после после митинга в Лужниках в честь годовщины присоединения Крыма к России.

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