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  22 марта 2021
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В Душанбе прошло заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Казахстаном

CentralAsia (TJ) -  В городе Душанбе состоялось 16-я заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Казахстаном.

Как сообщает пресс-служба МИД Таджикистана, делегации сторон возглавили первый заместитель премьер-министра Таджикистана Давлатали Саид и заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

В ходе заседания стороны рассмотрели широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе основные направления взаимодействия в сферах экономики и торговли, инвестиций, транспорта, промышленности, образования, науки, сельского хозяйства, миграции, энергетики, водных ресурсов, здравоохранения, культуры, спорта и туризма.

В рамках заседания Комиссии 15 и 16 марта состоялись консультации рабочей группы по увеличению товарооборота между двумя странами и таджикско-казахстанский инвестиционный форум.

По итогам заседания Комиссии был подписан протокол.

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