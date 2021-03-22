В Душанбе прошло заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Казахстаном

CentralAsia (TJ) - В городе Душанбе состоялось 16-я заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Казахстаном.



Как сообщает пресс-служба МИД Таджикистана, делегации сторон возглавили первый заместитель премьер-министра Таджикистана Давлатали Саид и заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.



В ходе заседания стороны рассмотрели широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе основные направления взаимодействия в сферах экономики и торговли, инвестиций, транспорта, промышленности, образования, науки, сельского хозяйства, миграции, энергетики, водных ресурсов, здравоохранения, культуры, спорта и туризма.



В рамках заседания Комиссии 15 и 16 марта состоялись консультации рабочей группы по увеличению товарооборота между двумя странами и таджикско-казахстанский инвестиционный форум.



По итогам заседания Комиссии был подписан протокол.

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