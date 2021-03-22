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  22 марта 2021
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В Таджикистане обсудили вопросы снижения социально-экономических последствий пандемии COVID-19

CentralAsia (TJ) -  В Душанбе прошла встреча министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина и постоянного Координатора ООН Сезин Синаноглу. Об этом сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы снижения социально-экономических последствий пандемии COVID-19, включая доступа к механизму COVAX и результаты проведенного совместного мероприятия министерства и страновой команды ООН под названием «Всеобъемлющий диалог государственных министерств и ведомств со страновой командой ООН по реформе Генерального секретаря ООН» (11 марта 2021). Было отмечено, что проведение таких совместных мероприятий будет способствовать укреплению и расширению сотрудничества государственных ведомств с партнерами по развитию.

Также состоялся обмен мнениями по осуществлению целей и задач Международнго десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028» и проведению международных мероприятий, включая Душанбинской Конференции – 2022.

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