В Узбекистане за сутки выявили 107 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - За сутки, 21 марта, количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 81446 (+107).



По данным Минздрава страны, случаи новых заболеваний выявлены в пяти регионах страны, а также в городе Ташкенте (+88).

Всего выздоровели 79884 (+72) человек, показатель выздоровления составил 99%.

Из 940 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 141 находятся в тяжёлом состоянии и 23 - в крайне тяжёлом.

Днём ранее в стране было выявлено 118 новых случаев коронавируса.



