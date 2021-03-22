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  22 марта 2021
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Железнодорожное сообщение из Ташкента до Иссык-куля планируют возобновить в мае

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте на прошлой неделе прошла встреча председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» Хуснутдина Хасилова с директором «Кыргыз темир жолу» Василием Дашковым, сообщила пресс-служба «Узбекистон темир йуллари».

В ходе переговоров были обсуждены вопросы продвижения реализации проекта по строительству железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан» и возобновления курсирования пассажирского поезда сообщением Ташкент — Иссык-Куль — Ташкент.

Кроме того, стороны обсудили установление прямой диспетчерской связи между Единым диспетчерским центром АО «Узбекистон темир йуллари» и поездным диспетчером станции Джалал-Абад на территории кыргызских железных дорог.

Стороны также рассмотрели вопросы, касательно проведения взаиморасчетов по перевозке и оплате за пользование грузовыми вагонами в международном сообщении.

По результатам переговоров, в мае текущего года планируется возобновить курсирование пассажирского поезда по маршруту Ташкент — Иссык-куль (Рыбачье) — Ташкент. Планируется, что состав будет ходить раз в неделю на протяжении пяти месяцев.

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