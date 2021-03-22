Человечество предупредили о дефиците воды в ближайшее десятилетие

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CentralAsia (CA) - Мир прикладывает недостаточно усилий к сохранению водных ресурсов, и сейчас остро стоит вопрос о правильной оценке их стоимости, говорится в ежегодном докладе ЮНЕСКО, опубликованном по случаю Всемирного дня водных ресурсов.



«Вода — это наш самый ценный ресурс, «голубое золото», к которому более 2 млрд человек не имеют прямого доступа. Она не только необходима для выживания, но и играет санитарную, социальную и культурную роли в человеческих обществах», - цитирует генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле ТАСС.



Авторы доклада отмечают, что стоимость воды нужно измерять, исходя не только из ее рыночной цены, но и из выгод, которые может принести ее распространение. В то же время они признают, что сейчас нет общепризнанной модели, которая позволяла бы провести подобную оценку.



Исследователи приводят целый ряд аспектов, которые влияют на этот показатель, разбив их на пять категорий: оценка водных источников, водных ресурсов и экосистем, оценка водной инфраструктуры для хранения, использования, повторного использования или улучшения водоснабжения, оценка услуг водоснабжения, в основном питьевой воды, санитарии и связанных с ними аспектов здоровья человека, оценка воды как фактора производства и социально-экономической деятельности, прочие социокультурные ценности воды, включая рекреационные, культурные и духовные атрибуты.



Согласно приведенным в докладе независимым оценкам, к 2030 году мир столкнется с глобальным дефицитом воды в размере 40%, и ситуация усугубится за счет других глобальных проблем, в том числе последствий пандемии. Авторы доклада особо подчеркивают, что в свете нынешнего санитарного кризиса проблема обеспечения жителей Земли водой для удовлетворения потребностей в гигиене становится актуальной как никогда.