Дональд Трамп хочет запустить свою соцсеть

CentralAsia (CA) - Бывший президент США Дональд Трамп вскоре вернется в социальные сети со «своей собственной платформой», сообщает ВВС со ссылкой на его советника Джейсона Миллера.



По его словам, это произойдет через два-три месяца.



«Я думаю, что это будет бомба в соцсетях, которая полностью изменит игру, и все будут ждать и смотреть, что именно делает президент Трамп, при этом это будет его собственная платформа», - сказал он.



Миллер отказался предоставить более подробную информацию, но сообщил, что в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, где сейчас проживает экс-президент, было «много мощных встреч с представителями различных компаний».



В начале января, после захвата Капитолия сторонниками экс-президента руководство социальной сети Twitter объявило, что решило окончательно заблокировать аккаунт Трампа из-за опасений, что он будет использовать ее для подстрекательства к насилию.



В компании заявили, что не разблокируют Трампа даже если он будет баллотироваться вновь или победит на президентских выборах.