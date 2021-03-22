Дональд Трамп хочет запустить свою соцсеть

- Азия и мир, общество
- 12:54, 22 марта 2021
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CentralAsia (CA) - Бывший президент США Дональд Трамп вскоре вернется в социальные сети со «своей собственной платформой», сообщает ВВС со ссылкой на его советника Джейсона Миллера.
По его словам, это произойдет через два-три месяца.
«Я думаю, что это будет бомба в соцсетях, которая полностью изменит игру, и все будут ждать и смотреть, что именно делает президент Трамп, при этом это будет его собственная платформа», - сказал он.
Миллер отказался предоставить более подробную информацию, но сообщил, что в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, где сейчас проживает экс-президент, было «много мощных встреч с представителями различных компаний».
В начале января, после захвата Капитолия сторонниками экс-президента руководство социальной сети Twitter объявило, что решило окончательно заблокировать аккаунт Трампа из-за опасений, что он будет использовать ее для подстрекательства к насилию.
В компании заявили, что не разблокируют Трампа даже если он будет баллотироваться вновь или победит на президентских выборах.