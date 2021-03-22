Китай готов развивать сотрудничество с Туркменистаном в газовой сфере

CentralAsia (TM) - Председатель КНР Си Цзиньпин выразил готовность развивать сотрудничество с Туркменистаном в сфере природного газа, сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

Об этом китайский лидер заявил в поздравительной телеграмме на имя президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова по случаю праздника Новруз, опубликованной в газете.

В послании Си Цзиньпин "по случаю традиционного для туркменского народа праздника Новруз, от имени правительства КНР, китайского народа, а также от себя лично" высказал туркменскому лидеру и народу Туркменистана поздравления.

"Китайская сторона готова продолжать наращивать сотрудничество с Туркменистаном в сфере природного газа, активно расширять взаимодействие в несырьевых областях, систематически обогащая двусторонние отношения новым содержанием", — говорится в послании.

Также китайский лидер подчеркнул, что уделяет большое внимание развитию китайско-туркменских связей и готов совместно с президентом Туркменистана продвигать стратегическое партнерство на новую ступень на благо народов двух стран.

Туркменистан начал поставки природного газа в КНР по газопроводу Центральная Азия – Китай в 2009 году. В настоящее время Туркменистан является лидером по поставкам трубопроводного газа на китайский рынок. Россия вышла на второе место, обойдя Казахстан.