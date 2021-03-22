[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Германии всплеск коронавируса из-за «британского штамма», - Минздрав
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В прошедшие выходные в Польше выявили 26,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 349 пациентов. Прошедшая неделя дала рост заболеваемости на четверть, общее число инфицированных — то же, что и пике второй волны, в ноябре, сообщает Euronews.

В связи с подобной ситуацией Германия усиливает контроль на границе с Польшей, а глава минздрава страны Недзельский указывает, что причина всплеска — быстрое распространение британского штамма.

«Сегодня можно говорить, что именно этот штамм практически вытеснил все остальные мутации коронавируса. По нашим оценкам, британским штаммов в настоящее время заражены от 60 до 80% зарегистрированных инфицированных. Британский штамм очень заразен, и он отличается повышенной вирулентностью», - сказал он.

В то время как в Париже и пригородах жители посажены под замок с рядом исключений — в виде покупок, занятий спортом и даже походов к парикмахеру, в Марселе решили отпраздновать уход зимы и наступление весны.

Местные власти и силы правопорядка назвали такое поведение безответственным, шествие разогнали.

Франция по числу заражений находится на втором месте в Европе, инфицировано почти 4 миллиона 300 тыс. человек.

В Барселоне правоохранители тоже не церемонились с теми, кто нарушает установленные правила, один из центральных кварталов столицы Каталонии стал местом встреч для молодежи, собравшихся убедительно попросили разойтись.

В Италию, где прививочной кампанией руководит генерал Франсиско Фильоло, один из лучших специалистов НАТО по логистике, доставлена первая партия профилактического препарата от американской Модерны - свыше 300 тысяч доз.

Сардиния, место отдыха богатых и знаменитых, попала в тот же список, что и Ломбардия и ряд других регионов.

Там рестрикции действуют с сегодняшнего дня.

В Британии вакцинация идет стремительными темпами - только за последние 24 часа инъекцию получили 900 тысяч человек. Правительство готово при соблюдении графика - покончить с ограничениями в третьей декаде июня.

print
  • В Казахстане коронавирусной пневмонией заболел 21 человек за сутки
  • Дональд Трамп хочет запустить свою соцсеть
  • ООН составила рейтинг самых счастливых стран мира


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com