В Германии всплеск коронавируса из-за «британского штамма», - Минздрав

- Азия и мир, общество
- 13:41, 22 марта 2021
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CentralAsia (CA) - В прошедшие выходные в Польше выявили 26,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 349 пациентов. Прошедшая неделя дала рост заболеваемости на четверть, общее число инфицированных — то же, что и пике второй волны, в ноябре, сообщает Euronews.
В связи с подобной ситуацией Германия усиливает контроль на границе с Польшей, а глава минздрава страны Недзельский указывает, что причина всплеска — быстрое распространение британского штамма.
«Сегодня можно говорить, что именно этот штамм практически вытеснил все остальные мутации коронавируса. По нашим оценкам, британским штаммов в настоящее время заражены от 60 до 80% зарегистрированных инфицированных. Британский штамм очень заразен, и он отличается повышенной вирулентностью», - сказал он.
В то время как в Париже и пригородах жители посажены под замок с рядом исключений — в виде покупок, занятий спортом и даже походов к парикмахеру, в Марселе решили отпраздновать уход зимы и наступление весны.
Местные власти и силы правопорядка назвали такое поведение безответственным, шествие разогнали.
Франция по числу заражений находится на втором месте в Европе, инфицировано почти 4 миллиона 300 тыс. человек.
В Барселоне правоохранители тоже не церемонились с теми, кто нарушает установленные правила, один из центральных кварталов столицы Каталонии стал местом встреч для молодежи, собравшихся убедительно попросили разойтись.
В Италию, где прививочной кампанией руководит генерал Франсиско Фильоло, один из лучших специалистов НАТО по логистике, доставлена первая партия профилактического препарата от американской Модерны - свыше 300 тысяч доз.
Сардиния, место отдыха богатых и знаменитых, попала в тот же список, что и Ломбардия и ряд других регионов.
Там рестрикции действуют с сегодняшнего дня.
В Британии вакцинация идет стремительными темпами - только за последние 24 часа инъекцию получили 900 тысяч человек. Правительство готово при соблюдении графика - покончить с ограничениями в третьей декаде июня.