Пашинян объявил нового главу Генштаба Армении

Артак Давтян

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил Артака Давтяна новым начальником Генштаба Вооруженных Сил, сообщает «Новости Армении».

«Руководствуясь положениями Конституции и закона РА «О военной службе и статусе военнослужащего», премьер-министр принял 10 марта 2021 года представил президенту республики предложение о назначении Артака Давтяна начальником Генштаба ВС РА, в проект соответствующего указа прилагался.



11 марта 2021 года в аппарат премьер-министра поступили возражения президента республики по вышеуказанному проекту.



Представленные президентом возражения премьер-министром не были приняты, о чем в тот же день было отправлено письмо президенту республики с соответствующими обоснованиями.



Учитывая то обстоятельство, что в сроки, установленные частью 3 статьи 35.1 закона РА «О военной службе и статусе военнослужащего», президент республики не подписал представленный премьер-министром проект и не обратился в Конституционный суд, руководствуясь ч. 3 ст. 139 Конституции РА, а также ч. 6 ст. 35.1 закона РА «О военной службе и статусе военнослужащего», с 22 марта 2021 года Артак Давтян силой закона считается назначенным начальником Генштаба ВС Армении», - говорится в заявлении Пашиняна.



Ранее премьер-министр сам же уволил Артака Давтяна с поста начальника Генштаба.