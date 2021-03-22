Родственники экс-сотрудника узбекских спецслужб, обвиненного в шпионаже в пользу Туркменистана, требуют его освобождения

CentralAsia (TM) - Родственники бывшего сотрудника Службы национальной безопасности Узбекистана Одилбека Юлдашева, осужденного «за шпионаж в пользу Туркменистана», потребовали его освобождения, сообщает «Азатлык».



52-летний Юлдашев отбывает срок с 2011 года. По информации родных, он подвергается пыткам. Сын осужденного Валижон Юлдашев заявил: «В первые дни после ареста отца в течение десяти дней непрерывно избивали, чтобы он дал признательные показания. Следующий случай произошел три года назад. Тогда его заставили говорить на камеру о своей виновности, но потом это видео нигде не вышло. В конце концов, два года назад мы добились возбуждения уголовного дела по факту применения пыток в отношении моего отца. Но дело закрыли под предлогом истечения срока давности».

Изначально Юлдашев был приговорен к 15 годам лишения свободы, но после возбуждения дела о пытках срок сократили на три года. Родственники недовольны этим и хотят, чтобы осужденного немедленно освободили. Они настаивают на том, что мужчина полностью невиновен, а признания у него вырвали под пытками.

Юлдашев родился в туркменском Дашогузе, но учился в Ташкентском государственном университете и после получения диплома остался в Ташкенте. В течение девяти лет, до 1998 года, он работал следователем в СНБ, а затем перешел в организацию безвозмездной помощи KOICA (Корейское агентство международного сотрудничества).

Согласно материалам уголовного дела, Юлдашев якобы был завербован туркменскими спецслужбами во время поездок в Туркменистан. В дальнейшем он, по версии следствия, передавал туркменской стороне государственные секреты Узбекистана.

Валижон Юлдашев утверждает, что отец был вынужден уйти из СНБ, потому что не согласился закрыть глаза на некое крупное преступление. «В обвинительных материалах говорится, что мой отец информировал посольство Туркменистана о китайских и российских компаниях в Узбекистане и получил за это четыре тысячи долларов США, — рассказал Валиджон. — Еще в этих материалах сказано, что отец передал им карту Узбекистана. Ведь все эти данные имеются в открытых источниках!».

Адвокат Сергей Майоров заявил, что в ходе проверки в 2018 году факт применения пыток был официально подтвержден, а значит, Юлдашева должны были освободить. Впоследствии семья осужденного обращалась к омбудсмену Узбекистана и в приемную президента Шавката Мирзиёева, но все жалобы остались без ответа. Теперь родственники намерены донести информацию до Комитета ООН по правам человека.