В России число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 9,2 тыс. человек

CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки зарегистрировано 9284 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 83 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 015 (10,9%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 4 466 153 случая (+0,21%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 117,7 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 274 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 482 160 человек.