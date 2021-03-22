[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число жертв коронавируса в России превысило 95 тысяч

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончался 361 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 56 и Санкт-Петербурге — 35.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 95 391 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4 ,4 млн человек, из них выздоровели — 4 млн, под медицинским наблюдением остаются 482 160 пациентов.

Новости по теме:

print
  • Дональд Трамп хочет запустить свою соцсеть
  • В Узбекистане за сутки выявили 107 новых случаев коронавируса
  • В США прошли протесты против ненависти к азиатам


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com