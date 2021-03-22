Число жертв коронавируса в России превысило 95 тысяч

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончался 361 человек, передает оперативный штаб.



Так, большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 56 и Санкт-Петербурге — 35.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 95 391 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4 ,4 млн человек, из них выздоровели — 4 млн, под медицинским наблюдением остаются 482 160 пациентов.

