Число жертв коронавируса в России превысило 95 тысяч
- Азия и мир, общество
- 14:28, 22 марта 2021
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CentralAsia (CA) - За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончался 361 человек, передает оперативный штаб.
Так, большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 56 и Санкт-Петербурге — 35.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 95 391 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4 ,4 млн человек, из них выздоровели — 4 млн, под медицинским наблюдением остаются 482 160 пациентов.