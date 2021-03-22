ГУВД Узбекистана прокомментировало видео с полуобнаженными женщинами, готовившими сумаляк в ночном клубе

CentralAsia (UZ) - 21 марта в социальных сетях распространилось видео, как в ночном клубе «Сахара» в Ургенче группа женщин, работающих в заведении, в полуобнаженном виде готовила сумалак.

Ургенчский ОВД в настоящее время проводит расследование ситуации с видео, которое подверглось резкой критике со стороны пользователей социальных сетей.

В ведомстве отметили, что дополнительная информация будет предоставлена ​​по завершении расследования.