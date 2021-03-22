ГУВД Узбекистана прокомментировало видео с полуобнаженными женщинами, готовившими сумаляк в ночном клубе
- Узбекистан, общество
- 14:44, 22 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - 21 марта в социальных сетях распространилось видео, как в ночном клубе «Сахара» в Ургенче группа женщин, работающих в заведении, в полуобнаженном виде готовила сумалак.
Ургенчский ОВД в настоящее время проводит расследование ситуации с видео, которое подверглось резкой критике со стороны пользователей социальных сетей.
В ведомстве отметили, что дополнительная информация будет предоставлена по завершении расследования.