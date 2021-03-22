[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
NASA сообщило о приближении к Земле опасного астероида

CentralAsia (CA) -  Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о приближении к Земле астероида 2001 FO32.

FO32 — околоземный астероид, классифицируемый как потенциально опасный астероид группы Аполлон. При предполагаемом диаметре 440-680 метров он был обнаружен исследователем сближающихся с Землей астероидов Линкольна в Сокорро, штат Нью-Мексико в 2001 году.

По прогнозам управления, он должен пролететь мимо нашей планеты в 2021 году. Максимальное приближение астрономического объекта было спрогнозировано на 21 марта.

Астероид приблизится к Землю на расстояние около 2 млн километров, что в несколько раз больше расстояния от Земли до Луны. Угрозы столкновения с Землей сейчас нет, отметили в NASA.

Астрономы рассчитали, что в следующий раз он пролетит мимо Земли в 2052 году.

print
  • Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Китай
  • В Майами-Бич объявили чрезвычайное положение из-за наплыва туристов
  • Число заразившихся COVID-19 в Монголии превысило 5 тысяч


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com