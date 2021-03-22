NASA сообщило о приближении к Земле опасного астероида

CentralAsia (CA) - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о приближении к Земле астероида 2001 FO32.



FO32 — околоземный астероид, классифицируемый как потенциально опасный астероид группы Аполлон. При предполагаемом диаметре 440-680 метров он был обнаружен исследователем сближающихся с Землей астероидов Линкольна в Сокорро, штат Нью-Мексико в 2001 году.



По прогнозам управления, он должен пролететь мимо нашей планеты в 2021 году. Максимальное приближение астрономического объекта было спрогнозировано на 21 марта.



Астероид приблизится к Землю на расстояние около 2 млн километров, что в несколько раз больше расстояния от Земли до Луны. Угрозы столкновения с Землей сейчас нет, отметили в NASA.



Астрономы рассчитали, что в следующий раз он пролетит мимо Земли в 2052 году.

