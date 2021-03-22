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  22 марта 2021
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В Австралии из-за сильных наводнений эвакуированы почти 20 тыс. человек (видео)

CentralAsia (CA) -  В штате Новый Южный Уэльс в Австралии 18 тысяч человек покинули свои дома из-за сильных наводнений, вызванных ливнями, начавшимися в минувшую пятницу. Об этом сказала премьер-министр штата Глэдис Береджиклян.

По ее словам, около 15 тыс. человек эвакуировано из домов в регионе Побережье Мид-Норт, примерно 3 тыс. эвакуаций проведено в районе Сиднея.

Она добавила, что сильный дождь будет продолжаться, и призвала местных жителей быть осторожными. В целом 38 территорий были признаны зонами стихийных бедствий, это означает, что там люди смогут получить финансовую помощь – 1000 австралийских долларов (около 800 долларов США) на каждого взрослого и 400 долларов (300 долларов США) на каждого ребенка.

В штате из-за наводнений и ливней закрыто более 200 школ, оказались перекрыты или недоступны многие дороги. Пожарно-спасательная служба Нового Южного Уэльса заявила, что многие районы штата «сейчас похожи на внутреннее море».

Накануне стало известно, что в Австралии сильнейшее наводнение за 50 лет. Аварийные службы уже оценивают общее количество поврежденных домов в сотни.

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