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  22 марта 2021
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Золотовалютные резервы Узбекистана сократились на $1,05 млрд

CentralAsia (UZ) -  Объём валовых золотовалютных резервов Узбекистана на 1 марта составил 33,26 млрд долларов, снизившись за месяц на 1,05 млрд долларов, следует из данных Центрального банка.

Чистые золотовалютные резервы (разница между валовыми резервами и обязательствами в свободно конвертируемой валюте) сократились на 992,3 млн долларов — до 32,4 млрд долларов.

Золотовалютные резервы страны сокращаются в Узбекистане второй месяц подряд. За февраль золота в резервах стало больше на 0,2 млн тройских унций (около 6,2 тонн), но их стоимость снизилась на 549,2 млн долларов, поскольку золото продолжает дешеветь. На 1 февраля текущего года цена на золото составляла 1864,5 доллара, а на 1 марта она подешевела на 6,7% — до 1738,8 долларов.

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