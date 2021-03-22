В Монголии будет выпущен сервис цифрового контента для путешественников

CentralAsia (MNG) - Туристический информационный центр в международном аэропорту Чингисхан в долине Хөшигийн-Хөндий откроется в июле. Центр будет предлагать услуги цифрового контента через устройство виртуальной реальности путешественникам, приехавшим в Монголию.

Государственное предприятие «Центр развития туризма» и стартап «Цифровые решения» при Национальном университете Монголии подписали 18 марта Меморандум о сотрудничестве.

В целях популяризации Монголии в мире стороны будут сотрудничать, чтобы начать цифровую реформу в индустрии туризма и создать условия для продвижения Монголии в виртуальной среде для иностранных и отечественных туристов. Кроме того, цифровой контент, нацеленный на развитие местного туризма, будет создан наряду с внедрением цифровой информационной платформы и виртуального туризма, а также с созданием базы данных и программного обеспечения, предназначенного для этого.

Стартап «Digital Solutions» стремится открыть возможность путешествовать в виртуальной среде и развивать цифровой туризм. Компания начала свои исследования шесть лет назад, создав цифровое содержимое, которое с помощью устройства виртуальной реальности показывает обычаи, культуру, историю и природные красоты 21 аймака Монголии.

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