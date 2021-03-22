В Таиланде начали клинические испытания собственной вакцины от COVID-19

CentralAsia (CA) - В Таиланде в понедельник объявили о начале клинических испытаний местной вакцины от коронавируса с участием добровольцев, пишет «Интерфакс».



Препарат разрабатывает фармацевтическая госкомпания совместно с отделом тропической медицины Университета Махидол и американскими некоммерческими организациями. В испытаниях будут участвовать 460 волонтеров.



Вторая фаза тестирования запланирована на июль, а результаты появятся к концу года.



Министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракул считает, что собственная вакцина даст Таиланду больше вариантов. В это время университет Чулалонгкорн разрабатывает еще одну тайскую вакцину с использованием технологии матричной рибонуклеиновой кислоты. Ее пока не испытывали.