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  22 марта 2021
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Российские строители просят пустить в страну рабочих из Узбекистана и Таджикистана

CentralAsia (UZ) -  Уральские строители написали второе официальное письмо вице-премьеру России Марату Хуснуллину о дефиците мигрантов на стройках. Как сообщает Znak.com, компания «Уральское объединение строителей» снова просит «открыть» Узбекистан и Таджикистан, так как подрядные организации в большей степени работают с рабочими из этих стран.

Недавно строители получили ответ Минстроя РФ на первое письмо по этой теме. Строители просили внести изменения в распоряжение правительства РФ № 635, ограничивающее въезд иностранных граждан на территорию страны из-за пандемии коронавируса. По этому распоряжению только жители Беларуси могли пересекать границу России. Строители просили расширить список стран ближнего зарубежья, откуда на стройки можно привлекать мигрантов.

Их просьбу услышали, но частично. В ответном письме говорится, что отныне ограничения «не распространяются на следующие страны — члены Содружества Независимых Государств: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Кыргызстан, Казахстан».

В новом письме уральские строители просят включить Узбекистан и Таджикистан в перечень стран, гражданам которых можно приезжать в Россию.


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