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  22 марта 2021
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Задержан мужчина, пытавшийся вывезти из Узбекистана в Казахстан более $15 тысяч

CentralAsia (KZ) -  На погранично-таможенном посту «Гишткуприк» сотрудники таможни задержали гражданина Т.Б, который пытался незаконно вывезти иностранную валюту в крупном размере. Об этом сообщает uznews.uz, ссылаясь на ГТК.

В ходе досмотра в кармане пиджака мужчины было обнаружено 14,6 тысяч долларов США и 620,1 тысяч казахстанских тенге (более 1,5 тыс долларов), не заявленные в таможенной декларации и не озвученные во время устного допроса.

В настоящее время дело расследуется таможенными органами.

Согласно действующему законодательству, гражданам Узбекистана, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Узбекистане, разрешается беспрепятственно вывозить наличную иностранную валюту в размере не более чем 100 млн сумов, указанных в таможенной декларации. Иностранные граждане могут вывозить наличную иностранную валюту на ту же сумму, на которую привезли в Узбекистан.

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