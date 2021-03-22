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  22 марта 2021
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Телеканал «Россия 1» показал видеосюжет об Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  В программе «Вести недели» телеканала «Россия 1» транслирован видеосюжет о реформах, происходящих в Узбекистане. 7-минутный видеосюжет готовился корреспондентами телеканала на протяжении 5 дней. В сюжет вошли десятки локаций и объектов, наглядно демонстрирующих глобальные изменения, происходящие в республике в последние годы.

Репортаж приурочен к празднованию праздника Навруз. В сюжете нашли отражение колоритные традиции и обряды, связанные с этим праздником – национальные песни, танцы, приготовление сумаляка.

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