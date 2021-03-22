Спецслужба Узбекистана задержала крупных наркокурьеров, перевозивших гашиш и опий

CentralAsia (UZ) - В ходе оперативного мероприятия, проведенного Управлением Службы государственной безопасности по Кашкадарьинской области и Управлением государственного таможенного комитета по городу Ташкенту, на территории Чиланзарского района столицы был остановлен автомобиль под управлением гражданина, занимающегося извозом по маршруту «Денау – Ташкент».

При осмотре автомашины в присутствии понятых в багажнике обнаружено и изъято в процессуальном порядке, спрятанное в запасной части автомобиля 965 гр. наркотическое вещество «опий», отправленное из города Денау, сообщает пресс-служба СГБ.

Как выяснилось, владельцем наркотика является гражданин М.Нурумбетов, проживающий в Чиланзарском районе, который приобрел его у жителя города Денау А.Умурова за 6500 долларов США. В рамках оперативного мероприятия Нурумбетов и Умуров были задержаны.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного Управлением СГБ по Ферганской области была также задержана с поличным группа лиц, занимавшаяся наркоторговлей.

У членов группы, проживающих в Ферганском районе, в качестве вещественного доказательства было изъято 3 кг 14 гр. «гашиша».

Данное наркотическое вещество, закупленное за 15 тысяч долларов США у гражданина, проживающего в Кадамжайском районе Баткенской области Кыргызской Республики, было ввезено на территорию страны контрабандным путем.

В настоящее время в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, принимаются меры по выявлению их сообщников.



