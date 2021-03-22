Сердар Бердымухамедов посетил пострадавший от урагана район

CentralAsia (TM) - В Туркменабад, где 19 марта произошел ураган, 22 марта приехал вице-премьер, глава Высшей контрольной палаты Сердар Бердымухамедов. Как сообщают источники turkmen.news, визит сына президента Гурбангулы Бердымухамедова и ряда министров привел к росту цен на продукты.

«Из-за приезда Бердымухамедова-младшего в городе закрыли базары, — объясняет один из жителей города. — А в магазинах в отсутствие конкуренции сразу подняли цены. И черный курс доллара вырос до 31,8 манатов».

Источник добавил: «Встречали Сердара пышно, как будто президент приехал. Хорошо, что дети на каникулах: их на торжества не погнали».

Официальные СМИ не сообщили об урагане 19 марта, как и о прошлом, который произошел весной 2020 года. Но, как полагают горожане, на этот раз власти решили «успокоить» их, прислав в Туркменабад сына главы государства. В тот же день, как сообщают источники, Сердар улетел на вертолете в Мары.

Ураган 19 марта был не таким сильным, как весной 2020 года. Скорость ветра достигала 18-20 метров в секунду — вдвое меньше, чем в прошлый раз. Но, как отмечают источники «Хроники Туркменистана», многие здания после предыдущего урагана были плохо отремонтированы. Из-за этого сравнительно небольшим ветром крыши снова сорвало.

После урагана в Туркменабаде отключились не только водоснабжение и электричество, но и интернет.

В соцсетях появилось множество видеозаписей стихийного бедствия. Источники «Хроники Туркменистана» сообщают, что, в одном из сел сдуло белую юрту, установленную для торжеств. Со школы № 30 в сельскохозяйственном объединении Ватан Чарджевского этрапа сорвало крышу. У одного из учеников от испуга случился приступ эпилепсии. В селах «10 лет Туркменистана» и имени Молотова сорваны крыши со многих домов, разбиты теплицы.

Восстанавливать собственные дома людям, скорее всего, придется за свой счет. Помощь пострадавшим от прошлогоднего урагана практически не оказывалась. Лишь в августе им позволили закупить стройматериалы по госцене в рассрочку, но уже в октябре потребовали досрочно погасить долги.