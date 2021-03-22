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  22 марта 2021
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В Узбекистане весенние каникулы в школах могут продлить

CentralAsia (UZ) -  Заместитель начальника Службы санэпидблагополучия и общественного здоровья Узбекистана Нурмат Отабеков рассказал о ситуации с COVID-19 в Ташкенте. По словам Отабекова, возможно продление школьных каникул, если заболеваемость в столице не снизится.

Отабеков опроверг слухи о возвращении строгого карантина, аналогичного прошлогоднему. Он сказал, что причин для таких радикальных мер нет. В течение последних трех месяцев показатели заболеваемости были на низком уровне. Несмотря на рост, отмеченный в последнее время, они не достигли значений, которые оправдывают введение карантина.

Как отметил Отабеков, увеличивается доля заразившихся детей. Если в прошлом году во время пандемии COVID-19 дети составляли 5-7 процентов больных, то в настоящее время этот показатель превысил 25 процентов. Поэтому школы в некоторых районах Ташкента переведены на дистанционное обучение.

«До конца каникул мы надеемся разорвать цепь передачи коронавируса. Если же ситуация не изменится к лучшему, мы рассмотрим возможность продления каникул», — заявил Нурмат Отабеков.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане весенние каникулы будут длиться с 20 по 28 марта. На учебу школьникам нужно выходить 29 марта.

Также сообщалось, что в Ташкенте усилили карантинный контроль. С 16 марта в трех районах столицы общеобразовательные школы полностью перешли на онлайн-обучение.

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