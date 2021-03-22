Китай закупал туркменский газ в начале года по $187 за тысячу кубометров

CentralAsia (TM) - Информагентство «Интерфакс» со ссылкой на данные китайской таможни рассказало об объемах и ценах импортируемого Китаем газа.

Сообщается, что Туркменистан остается основным поставщиком магистрального газа в КНР. В январе из 4,685 миллиарда кубометров импортированного газа 2,786 миллиарда пришлось на Туркменистан, далее следуют Россия (916 миллионов кубометров), Мьянма (357 миллионов кубометров), Казахстан (319 миллионов кубометров) и Узбекистан (307 миллионов кубометров).

За свой газ Туркменистан получал по $187 за тысячу кубометров. Тот же объем газа из России оценивался в $118,5, из Казахстана – $162, Узбекистана – $151 и Мьянмы – $352.

Таким образом, в январе за счет продажи газа в Китай Туркменистан получил $876,1 млн.

Какая часть из этих денег идет в бюджет Туркменистана, а какая списывается в счет погашения выданных ранее Китаем кредитов, неизвестно.

Государственный бюджет на 2021 год запланирован на уровне 79,5 млрд манатов ($22,7 млрд по госкурсу).