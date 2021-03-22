В Узбекистане сообщившие о самовольном захвате земельных участков получат денежное вознаграждение

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на портале обсуждения законодательных актов опубликован законопроект, согласно которому, с 1 сентября 2021 года гражданам, сообщившим о случаях самовольного захвата земельных участков, неправомерного использования земельных участков, строительства незаконных объектов и нецелевого использования земельных участков, будут выплачивать денежное вознаграждение в размере 10% от БРВ (24 500 сумов или 2,3 доллара) за счет штрафа, наложенного на правонарушителя.

Законопроект также предусматривает обязательное размещение с 1 августа 2021 года QR-кода на фасаде вновь выделенного земельного участка или другого незавершенного объекта недвижимости.

До 1 августа все земельные участки, здания и сооружения будут в Узбекистане зарегистрированы в госреестре с помощью QR-кода.