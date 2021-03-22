В Пакистане изнасиловавших женщину на глазах ее детей приговорили к смертной казни

CentralAsia (CA) - Суд пакистанского города Лахор приговорил двух мужчин к смертной казни, пожизненному заключению и штрафу в 50 тысяч рупий (8900 гривен) за изнасилование женщины на глазах у ее детей. Дело получило резонанс в Пакистане, когда один из полицейских частично возложил вину на женщину.

Об этом сообщает пакистанское издание Dawn.

Следствие установило, что мужчины также причастны к изнасилованию еще одной девушки в городе Карачи. Правда, их адвокат уже заявил, что приговор суда Лахора его подзащитные будут обжаловать.

Происшествие случилось в сентябре 2020 года, когда женщина пакистано-французского происхождения (ее имя не разглашают) ехала на авто со своими двумя детьми в сторону Лахора. По дороге у нее закончилось горючее, и она припарковала авто на обочине, ожидая экстренные службы.

В это время к авто подошли двое мужчин в возрасте 30 лет и, угрожая оружием, заставили женщину и детей выйти из авто к ближайшему полю. Там они изнасиловали женщину, а также забрали драгоценности и деньги, которые у нее были.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, позже отмечали, что женщина была в шоковом состоянии, но смогла описать насильников.