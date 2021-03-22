В Пакистане изнасиловавших женщину на глазах ее детей приговорили к смертной казни

- Азия и мир, происшествия
- 23:51, 22 марта 2021
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CentralAsia (CA) - Суд пакистанского города Лахор приговорил двух мужчин к смертной казни, пожизненному заключению и штрафу в 50 тысяч рупий (8900 гривен) за изнасилование женщины на глазах у ее детей. Дело получило резонанс в Пакистане, когда один из полицейских частично возложил вину на женщину.
Об этом сообщает пакистанское издание Dawn.
Следствие установило, что мужчины также причастны к изнасилованию еще одной девушки в городе Карачи. Правда, их адвокат уже заявил, что приговор суда Лахора его подзащитные будут обжаловать.
Происшествие случилось в сентябре 2020 года, когда женщина пакистано-французского происхождения (ее имя не разглашают) ехала на авто со своими двумя детьми в сторону Лахора. По дороге у нее закончилось горючее, и она припарковала авто на обочине, ожидая экстренные службы.
В это время к авто подошли двое мужчин в возрасте 30 лет и, угрожая оружием, заставили женщину и детей выйти из авто к ближайшему полю. Там они изнасиловали женщину, а также забрали драгоценности и деньги, которые у нее были.
Полицейские, прибывшие на место происшествия, позже отмечали, что женщина была в шоковом состоянии, но смогла описать насильников.