На помощь столичным коллегам в Улан-Баторе приехали более 80 провинциальных врачей и медсестер

CentralAsia (MNG) - В столицу приехала работать команда из более чем 80 врачей, эпидемиологов, медсестер и водителей из провинции. По данным Национального исследовательского центра инфекционных каболевания (НИЦИЗ), они будут вакцинированы и будут работать с отделением в Улан-Баторе.

Кроме того, базовые инструкции по «Биобезопасности, биозащите и инфекционному контролю» были даны лабораторным специалистам, назначенным в НИЦИЗ больницами общего профиля аймаков. Желаем сотрудникам лабораторий аймаков Говисумбэр, Дорноговь, Орхон и Өвөрхангай успехов в работе, говорится заявлении НИЦИЗ.









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