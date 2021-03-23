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  23 марта 2021
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На помощь столичным коллегам в Улан-Баторе приехали более 80 провинциальных врачей и медсестер

CentralAsia (MNG) -  В столицу приехала работать команда из более чем 80 врачей, эпидемиологов, медсестер и водителей из провинции. По данным Национального исследовательского центра инфекционных каболевания (НИЦИЗ), они будут вакцинированы и будут работать с отделением в Улан-Баторе.

Кроме того, базовые инструкции по «Биобезопасности, биозащите и инфекционному контролю» были даны лабораторным специалистам, назначенным в НИЦИЗ больницами общего профиля аймаков. Желаем сотрудникам лабораторий аймаков Говисумбэр, Дорноговь, Орхон и Өвөрхангай успехов в работе, говорится заявлении НИЦИЗ.


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