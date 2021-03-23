Великобритания дает рекомендации гражданам, которые живут в Монголии

CentralAsia (MNG) - Консультации для британцев, проживающих в Монголии, включая информацию о здоровье, образовании, льготах, требованиях к проживанию и многом другом.

В этом руководстве содержится важная информация для британских граждан, проживающих в Монголии, включая советы по вопросам здоровья, образования, льгот, требований к месту жительства и многое другое. Мы не можем предоставить какие-либо рекомендации по общим вопросам образа жизни, кроме информации и ссылок, перечисленных ниже. Ознакомьтесь с нашей информацией о том, что посольство может и не может делать для британских граждан. Эта информация дополняет рекомендации по поездке в Монголию, -говорится в официальном государственном сайте GOV.UK Соединенного Королевства.

GOV.UK — это информационный веб-сайт государственного сектора Соединенного Королевства, созданный государственной цифровой службой для обеспечения единой точки доступа к услугам правительства Ее Величества.

Здоровье

Перед поездкой в Монголию настоятельно рекомендуется оформить комплексную медицинскую страховку. Вам придется заплатить за лечение, которое вы получите в Монголии. Медицинские сборы могут быть дорогими. Страхование имеет важное значение, поэтому убедитесь, что перед поездкой оформлена комплексная туристическая страховка. Убедитесь, что ваша политика предусматривает следующее:

скорая помощь на случай, если вам нужно будет доставить домой

полное медицинское страхование (счета могут быть очень дорогими)

привезти тело домой, в случае смерти

привезти свою семью домой в случае вашей болезни или травмы

Если вам нужна неотложная медицинская помощь, позвоните в скорую помощь по номеру 103.

В случае необходимости в полиции наберите 102, в пожарную службу — 101.

Образование

Правительство Монголии обеспечивает бесплатное двенадцатилетнее начальное и неполное среднее образование для всех детей, посещающих государственные школы и детские сады. Министерство образования предоставляет информацию о политике и услугах в области образования в Монголии.

Требования для въезда и проживания

Всем владельцам британских паспортов для въезда в Монголию требуется виза. Вам нужно будет связаться с ближайшим посольством Монголии, чтобы подтвердить требования к визе для вашего визита. Виза для посещения Монголии действительна для пребывания до 30 дней в течение шести месяцев с даты выдачи. Если вы остаетесь более 90 дней, вы должны зарегистрировать свое пребывание в Иммиграционном агентстве Монголии в Улан-Баторе в течение 21 дня с момента прибытия. После регистрации вам будет выдан вид на жительство. В разрешении будет указана дата вашего рождения, номер паспорта, адрес, фотография и отпечатки пальцев. Вы должны всегда носить его с собой, когда находитесь в Монголии.

Работа и признанная квалификация

Если вы собираетесь работать в Монголии, ваш работодатель несет ответственность за вашу монгольскую визу. Если вы заинтересованы в преподавании английского языка, в большинстве школ / университетов Монголии требуется квалификация преподавателя английского языка для носителей других языков (TESOL) или эквивалентная признанная квалификация.

Преимущества

Вы можете иметь право на получение некоторых пособий в Великобритании и государственной пенсии, проживая за границей. Если вы переезжаете в Монголию, вам следует сообщить в соответствующие правительственные учреждения Великобритании, которые занимаются вашими льготами, пенсиями и налогами, что вы переезжаете или выходите на пенсию за границу.

Водительские права и автомобили

Чтобы водить машину в Монголии, вам потребуются монгольские водительские права. Посетите веб-сайт дорожной полиции для получения дополнительной информации.

Руководство по доставке лекарств в Монголию

Вам разрешено ввозить в Монголию только лекарства для личного пользования. Сюда входят лекарства для неотложной помощи на срок до 7 дней или для лечения диабета, рака, психических заболеваний или ВИЧ / СПИДа, на которые у вас есть рецепт врача. Если вы прилетаете самолетом, вы должны перевозить все лекарства в зарегистрированном багаже.

Местные законы и обычаи

Хранение и употребление любых наркотиков, включая каннабис, являются незаконными. Если вас признают виновным, вам грозит очень длительный тюремный срок в учреждении с очень простыми удобствами.

Уезжая из Монголии

Посетители, находящиеся в Монголии более 90 дней, должны получить выездную визу для выезда из страны. Выездная виза выдается в Иммиграционном агентстве Монголии и обычно занимает 10 дней. Посетителям Монголии на срок менее 90 дней выездная виза не требуется. Однако в просьбе о выезде из Монголии может быть отказано по таким причинам, как гражданские споры, незавершенное уголовное расследование или иммиграционные нарушения.

Планирование на случай непредвиденных

Монголия — относительно безопасная страна. Хотя, живя в Монголии, мы советуем вам следить за нашими аккаунтами в Facebook, Twitter и Instagram, чтобы получать самую свежую информацию. Мы также советуем вам регулярно проверять наши туристические советы по Монголии.

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