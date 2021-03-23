В Монголии обновлены требования для страховщиков и страховых посредников

CentralAsia (MNG) - Решением Комиссии по финансовому регулированию № 25 от 2021 года были внесены поправки в «Страховой пакет»; на основе:

меры, отраженные в политических и стратегических документах,

Основные принципы страхования (ICP), разработанные IAIS,

нормативно-правовая среда (и опыт) других стран, и

проблемы, стоящие перед сектором.

В частности, Постановлением утверждены следующие дополнительные новые положения:

Приложение 1: Требования и нормативные обязательства для страховщиков и страховых посредников;

Приложение 13: Требования к планам перестрахования страховщиков; и

Приложение 18: Список документов, необходимых для подачи заявки на лицензию.

Эти изменения предлагают простые и удобные способы для физических, юридических лиц и держателей лицензий использовать лицензии (а также методы электронной регистрации и лицензирования, соответствующие международным стандартам и текущим тенденциям).

Принцип предварительного утверждения — для маркетинга страховых продуктов среди населения — был обновлен, чтобы включить основанное на принципах регулирование и стимулировать конкуренцию и доступ к финансовому сектору, а также расширить выбор продуктов.

Страховщики и страховые посредники должны предоставлять клиентам необходимую информацию до и после заключения страхового договора, чтобы усилить регулирование и защитить интересы страховщика. Созданы условия для эффективного и надлежащего управления, регулирования и реализации перестраховочной деятельности страховщика.

Процедуры, описанные в Решении, включают: подробную информацию о плане перестрахования, подразделении управления рисками страховщика, роли и обязанности совета директоров, возможные риски, связанные с перестраховочной деятельностью, и критерии выбора надежного перестраховщика.

Эти улучшения должны предоставить возможность: вырастить ответственный и квалифицированный персонал; и разработка продуктов и услуг, основанных на технологиях, а также индустрии этичного страхования.

Эти законодательные акты вступили в силу в соответствии с Общим административным законом. В связи с этим 2 марта 2021 года Комиссия провела онлайн-встречу с членами Монгольской страховой ассоциации, Монгольской ассоциации страховых брокеров и Монгольской банковской ассоциации (и их членских организаций). Во время встречи Комиссия по финансовому регулированию предоставила информацию о поправках и дала рекомендации по обеспечению их выполнения.

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