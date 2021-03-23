В Монголии обновлены требования для страховщиков и страховых посредников

CentralAsia (MNG) - Решением Комиссии по финансовому регулированию № 25 от 2021 года были внесены поправки в «Страховой пакет»; на основе:
- меры, отраженные в политических и стратегических документах,
- Основные принципы страхования (ICP), разработанные IAIS,
- нормативно-правовая среда (и опыт) других стран, и
- проблемы, стоящие перед сектором.
В частности, Постановлением утверждены следующие дополнительные новые положения:
- Приложение 1: Требования и нормативные обязательства для страховщиков и страховых посредников;
- Приложение 13: Требования к планам перестрахования страховщиков; и
- Приложение 18: Список документов, необходимых для подачи заявки на лицензию.
Эти изменения предлагают простые и удобные способы для физических, юридических лиц и держателей лицензий использовать лицензии (а также методы электронной регистрации и лицензирования, соответствующие международным стандартам и текущим тенденциям).
Принцип предварительного утверждения — для маркетинга страховых продуктов среди населения — был обновлен, чтобы включить основанное на принципах регулирование и стимулировать конкуренцию и доступ к финансовому сектору, а также расширить выбор продуктов.
Страховщики и страховые посредники должны предоставлять клиентам необходимую информацию до и после заключения страхового договора, чтобы усилить регулирование и защитить интересы страховщика. Созданы условия для эффективного и надлежащего управления, регулирования и реализации перестраховочной деятельности страховщика.
Процедуры, описанные в Решении, включают: подробную информацию о плане перестрахования, подразделении управления рисками страховщика, роли и обязанности совета директоров, возможные риски, связанные с перестраховочной деятельностью, и критерии выбора надежного перестраховщика.
Эти улучшения должны предоставить возможность: вырастить ответственный и квалифицированный персонал; и разработка продуктов и услуг, основанных на технологиях, а также индустрии этичного страхования.
Эти законодательные акты вступили в силу в соответствии с Общим административным законом. В связи с этим 2 марта 2021 года Комиссия провела онлайн-встречу с членами Монгольской страховой ассоциации, Монгольской ассоциации страховых брокеров и Монгольской банковской ассоциации (и их членских организаций). Во время встречи Комиссия по финансовому регулированию предоставила информацию о поправках и дала рекомендации по обеспечению их выполнения.