Фракция Демпартии Монголии представила законопроект о совместной пенсии

CentralAsia (MNG) - 22 марта депутаты Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии Б.Пурэвдорж и А. Адъяасурэн представили председателю парламента Г. Занданшатару проект закона о совместной пенсии.

Основная идея законопроекта заключается в том, что в случае смерти одного из членов семьи определенный процент пенсии будет унаследован оставшемуся члену семьи на всю жизнь. Но есть определенные критерии. Например, они должны прожить вместе более 10 лет, иметь свидетельство о браке и иметь собственного ребенка (ов).

Цель законопроекта – улучшение социальной защиты пенсионеров, обеспечение справедливого распределения социальных благ и повышение ценности семьи.

В случае принятия закона почти 90 тысяч человек могут получать совместную пенсию, что значительно улучшит социальную защиту пенсионеров. Расчеты в законопроекте правильны и справедливы

В 2015 году Демпартия Монголии также представила законопроекта «О совместной пенсии», разработанного группой депутатов во главе с министром развития населения С.Эрдэнэ Демпартии. Однако правящая партия Монгольская народная партия не одобрила.

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