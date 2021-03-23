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  23 марта 2021
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Монголия опубликовала первую оценку трансфертного ценообразования

CentralAsia (MNG) -  ОЭСР сообщила 18 марта, что правительство Монголии опубликовало свою первую оценку налога на трансфертное ценообразование, обвинив горнодобывающую компанию в уплате налогов на сумму около 228 миллионов долларов США и отказе в 1,5 миллиарда долларов США в перенесенных убытках. Налоговая оценка была выпущена в конце 2020 года и в настоящее время остается спорным.

Этот шаг представляет собой «важную веху и шаг вперед» для налоговой администрации Монголии в усилении ее усилий по борьбе с размыванием налоговой базы и перемещением прибыли (Base Erosion and Profit Shifting - BEPS) в горнодобывающем секторе, заявили в ОЭСР. Группа из 37 стран-участниц работает с Монголией с 2019 года, чтобы укрепить свои налоговые сборы с добывающего сектора, который обеспечил более 80 процентов экспорта Монголии и 24 процента бюджетных доходов в 2019 году.

BEPS — это план действий Организации экономического сотрудничества и Развития, который создан для того, чтобы бизнес не уходил от налогов посредством выведения прибыли и размывания базы налогообложения. Он позволяет налоговым органам разных стран обмениваться налоговой информацией.

«Монголия успешно реализует меры BEPS, вводя ряд положений о международном налогообложении», - говорится в сообщении ОЭСР.

Запущенная в 2015 году программа «Налоговые инспекторы без границ» предназначена для поддержки развивающихся стран в наращивании потенциала налогового аудита. Программа направляет налоговых экспертов со всего мира для работы бок о бок с местными должностными лицами над предварительным аудитом оценки рисков и отбором дел, методами расследования, проверками трансфертного ценообразования и вопросами, касающимися конкретных секторов.

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