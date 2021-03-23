Индиана Джонс в глобальной геологии ищет прибыль в горнодобывающем секторе Монголии

CentralAsia (MNG) - Монгольская горнодобывающая компания добивается листинга в Лондоне путем обратного поглощения Arkle Resources, ирландской компании по разведке золота и цинка, основанной серийным предпринимателем Джоном Тилингом, сообщает bne IntelliNews.

Өндөр-Цахир, расположенный в сомоне Тайшир аймака Говь-Алтай, Монголия, производит металлический молибден, который используется для изготовления стальных сплавов. «Они ищут листинг на AIM в Лондоне», - сказал bne IntelliNews в интервью bne IntelliNews Джон Тилинг, председатель Arkle и ведущий акционер ряда металлургических и энергетических компаний. «Мы могли бы, вероятно, познакомить их с некоторыми потенциальными инвесторами, и мы могли бы дать им некоторое доверие к листингу в Лондоне».

Тилинг и его команда избегают меди и никеля, где капиталовложения компаний могут исчисляться миллиардами, и сосредотачиваются на более специализированном сырье, таком как молибден. Потенциальная стоимость сделки оценивается в 45 млн долларов. Главный рынок Өндөр-Цахир — это Китай, граница которого находится примерно в 400 км.

«У Китая ненасытный аппетит к сырью, и я думаю, что они производят 50% стали в мире, а вам нужен молибден для производства стали», - сказал Тилинг. «Это очевидный рынок, но он еще находится на начальной стадии, и мы хотели бы заключать контракты с клиентами».

Китай очень любит молибден, металл, также известный как молибден, который выглядит как свинец и используется в основном для того, чтобы сделать сталь более прочной и устойчивой к высоким температурам. Zhongxi Mining управляет одним из крупнейших в Китае молибденовых рудников во Внутренней Монголии, китайской автономной провинции, которая граничит с Монголией. Хотя Китай является одним из основных производителей молибдена, в регионе Хулудао расположено более 200 молибденовых рудников, административные проблемы привели к снижению объемов добычи, а резкий рост внутреннего спроса на металл вынудил страну ввести экспортную пошлину и увеличить объем импорта.

Монголия — это сбывшаяся мечта шахтера. Страна может похвастаться почти 1000 месторождений полезных ископаемых, которые содержат запасы угля, меди, золота, серебра, железа, вольфрама, молибдена, плавикового шпата и многих других. Эти минералы, цветные и драгоценные металлы необходимы для производства чего угодно, от энергии до строительства, мобильных телефонов и транспорта.

Тилинг, который ищет дополнительную информацию перед заключением сделки, помнит о проблемах, с которыми Rio Tinto столкнулась в Монголии. Растущая стоимость ее огромного медного рудника Оюу-Толгой сыграла роль в свержении как предыдущего премьер-министра Монголии, так и последнего исполнительного директора Rio Tinto.

В 2018 году Petrel провела переговоры с российским газовым монополистом Газпромом о разработке энергетического проекта в Крыму, территории Украины, которая в настоящее время находится под международными санкциями после аннексии Россией. В 2014 году руководство «Газпрома» назвало Керчь в Крыму одним из наиболее вероятных мест для строительства завода по производству СПГ. Однако Тилинг сказал, что переговоры были сорваны из-за угрозы санкций США, а совместное предприятие Petrel с австралийским специалистом по СПГ Woodside Energy — ключевым игроком в любой потенциальной операции в Крыму — с тех пор распалось.

Компания Teeling’s Botswana Diamonds также ранее имела совместное предприятие с АЛРОСА, российской алмазной монополией, по поиску алмазов в пустыне Калахари в Ботсване. В конце 2018 года компания Тилинга выкупила АЛРОСА из СП за символическую сумму после того, как российская фирма оценила результаты четырехлетней совместной работы.

«После того, как АЛРОСА пошла своим путем, мы провели переговоры с другой российской алмазной компанией о поиске новых кимберлитов, и это еще может произойти», - сказал Тилинг. «У нас не было проблем с АЛРОСА, и, возможно, мы остались бы вместе, если бы нашли что-то большое».

Тилинг, бодрый 75-летний мужик, который до недавнего времени играл в регби, также упомянул, что в настоящее время он работает над литиевым проектом в Боловии, а у него есть лицензия на кобальт, которая будет активирована в Южной Африке.

Крис Уифер, партнер-основатель консалтинговой компании Macro-Advisory, на протяжении многих лет сотрудничал с Тилингом по многим сделкам и оценивает его не только за его навыки исследователя полезных ископаемых, но и за его священную репутацию за нарушение монополии Irish Distillers на ирландский виски и инициирование глобальное возрождение духа.

«Джон Тилинг — это Индиана Джонс в глобальной геологии», - сказал Уифер bne IntelliNews. «Он вырыл ямы и перевернул камни в некоторых из наименее доступных и негостеприимных мест на планете в Южной Америке, Африке и Центральной Азии - или, по крайней мере, он профинансировал, направил и уговорил других сделать это».

Коронавирус в Монголии

Карта распространения