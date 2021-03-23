Осужденную за убийство ребенка няню вышлют из России в Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Гюльчехра Бобокулова, которая в 2016 году отрезала голову 4-летней девочке, в ближайшие дни будет выписана из психиатрической больницы. Принудительное лечение было ей назначено экспертами, после признания невменяемой.

По данным МВД России её депортируют на родину в Узбекистан, сообщает РИА Новости: «Министерством внутренних дел РФ в отношении указанного лица в 2017 году на основании части четвертой статьи 25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации. После окончания лечения она подлежит депортации за пределы России».

Из материалов следствия известно, что семья Мещеряковых, чью дочь впоследствии она убила, наняла Бобокулову по рекомендации знакомых, у которых она работала без каких-либо замечаний.

В день трагедии Гюльчехра проводила родителей ребенка на работу, а затем задушила спящую девочку, отрезала ей голову кухонным ножом и поехала на такси к станции метро «Октябрьское поле». Перед уходом она подожгла квартиру, которая полностью выгорела.

Экспертиза показала, что 39-летняя Бобокулова страдает хроническим психическим расстройством. Женщине было предъявлено обвинение в убийстве ребенка, поджоге, а также заведомо ­ложном сообщении о взрыве. Ее переводчик сообщила, что Бобокулова признала вину в убийстве.