В Монголии выявлено 206 новых случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) - По состоянию на 11 часов 23 марта в Монголии зафиксировано 5392 случаев заболевания Covid-19 с начала глобальной пандемии. За последние сутки в стране выявлено 206 новых случаев заболевания в ходе ПЦР-тестирования 12 326 человек. Об этом сообщили в Минздраве.

Руководитель отдела инфекционного надзора и исследований НИЦИЗ Ж.Байгалмаа уточнила, что 206 новых случаев являются локальными.

Общее количество выздоровевших достигло 3722 человек (+152).

По состоянию на 23 марта количество зарегистрированных случаев коронавируса в Монголии составляет 5392 человек (+206), лечение проходят 1419 пациента, из них четыре пациента находятся в критическом состоянии, у 14 — состояние тяжелое, а у оставшихся пациентов болезнь протекает в легкой форме.

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