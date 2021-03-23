На утро 23 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 1101 человека

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1101 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 395;
- город Нур-Султан - 161;
- Алматинская область - 94;
- Карагандинская область - 91;
- Западно-Казахстанская область - 61;
- Акмолинская область - 53;
- Атырауская область - 48;
- Костанайская область - 41;
- Актюбинская область - 40;
- Павлодарская область - 33;
- Восточно-Казахстанская область - 29;
- Жамбылская область - 17;
- Северо-Казахстанская область - 13;
- город Шымкент - 11;
- Туркестанская область - 8;
- Кызылординская область - 4;
- Мангистауская область - 2.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 234 007 случаев коронавируса.