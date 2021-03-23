На утро 23 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 1101 человека

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1101 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 395;

- город Нур-Султан - 161;

- Алматинская область - 94;

- Карагандинская область - 91;

- Западно-Казахстанская область - 61;

- Акмолинская область - 53;

- Атырауская область - 48;

- Костанайская область - 41;

- Актюбинская область - 40;

- Павлодарская область - 33;

- Восточно-Казахстанская область - 29;

- Жамбылская область - 17;

- Северо-Казахстанская область - 13;

- город Шымкент - 11;

- Туркестанская область - 8;

- Кызылординская область - 4;

- Мангистауская область - 2.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 234 007 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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