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  23 марта 2021
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В Туркменистане массово празднуют Новруз несмотря на ограничения в связи с COVID-19

CentralAsia (TM) -  В Туркменистане 21 марта, в первый день празднований Новруз-байрама, вдоль канала в Чоганлы прошли праздничные концерты с участием большого количества людей. Торжества с концертами, выставками, катанием на качелях прошли и 22 марта в районе Яйла, где установлена Белая юрта.

Как обычно в дни массовых мероприятий в Ашхабаде возникли перебои в работе общественного транспорта. Тысячи людей пытались вовремя попасть в указанные места сбора, поэтому автобусы не справляются с пассажиропотоком, сообщили "Хроники Туркменистана".

С одной стороны, в стране продолжают действовать серьезные ограничения, введенные в качестве профилактических мер против COVID-19. В частности, на передвижения между регионами. С другой – проводятся массовые мероприятия, в которых люди участвуют под страхом увольнения и на которые они вынуждены добираться на переполненных автобусах. Медицинские маски, судя по кадрам туркменского телевидения, участники торжеств не надевают.

Массовая вакцинация от коронавируса в Туркменистане пока не началась. На данный момент прививают военных, медиков и граждан старше 70 лет.

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