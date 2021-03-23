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  23 марта 2021
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Глава правительственной делегации Кыргызстана по делимитации и демаркации границы Камчыбек Ташиев вылетел в Ташкент

CentralAsia (UZ) -  Глава правительственной делегации по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы – председатель Государственного комитета национальной безопасности КР Камчыбек Ташиев 22 марта вылетел в Ташкент для проведения совместных переговоров по вопросам кыргызско-узбекской границы.

Как сообщает пресс-служба правительства Кыргызстана, в ходе его визита также состоится совместное заседание правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.

Заседание межправительственных делегаций будет проходить в городе Ташкент с 24 по 25 марта, где кыргызскую делегацию возглавит председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, узбекскую — премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

В ходе заседания правительственные комиссии обсудят делимитацию оставшихся участков кыргызско-узбекской границы.

Во время государственного визита президента Садыра Жапарова в Узбекистан главы двух стран договорились об активизации работ правительственных делегаций, которые планируется завершить в ближайшее время.

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